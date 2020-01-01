Под Одессой поймали владельца беспилотника, летавшего над воинской частью

Военные быстро нашли человека, управлявшего летательным аппаратом, его привлекли к административной ответственности.

Над воинской частью в Одесской области кружил беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 20 мая.

"Вчера, 19 мая, патрульный Одесского отряда Морской охраны обнаружил малый летальный аппарат плавно круживший над расположением воинской части", - сказано в сообщении.

Спецгруппа реагирования выявила в прогулочной зоне ближайшего места отдыха человека, который руководил квадрокоптером. Чтобы установить личность, проверить законность запуска прибора и обстоятельства видеосъемки, его пригласили в управление отряда Морской охраны.

"Оператор воздушной съемки не удивился приближению военных, а даже обрадовался. Выяснилось, что гражданин Украины является законопослушным и сознательным. О дополнительных временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах по осуществлению любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров, воздушных безмоторных средств передвижения и т.д. знаком, но не смог самостоятельно выяснить, куда именно нужно обратиться для получения соответствующего разрешения. Мужчина пояснил, что сфера его профессиональной деятельности связана со строительными проектами, поэтому проводил съемку местности в рамках подготовки отчета о проведенных строительные работы неподалеку", - передают пограничники.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима, а также сообщили ему адрес обращения с заявлениями о проведении аерофотовидеосъемки.

Напомним, что ранее под Ужгородом пограничники со стрельбой задержали беспилотник. Летательный аппарат направлялся из Словакии в Украину. Он мог использоваться с противоправной целью.

Также сообщалось, что в Одессе пограничники задержали белоруса, запустившего дрон. О временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах иностранец якобы не знал.

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