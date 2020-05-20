Смягчить карантин могут половина областей - МОЗ
В ряде областей уже есть все условия для перехода ко второму этапу смягчения карантина, однако некоторые регионы пока к этому не готовы. Об этом в среду, 22 мая, заявил руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии Лб.ua.
"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сообщил Кузин.
Он отметил, что в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, отражая готовность каждой области смягчать карантин.
По словам Кузина, некоторые области пока не могут переходить ко второму этапу смягчения карантина.
"Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - сказал Кузин.
Как сообщалось, с 22 мая в Украине начинается период адаптивного карантина, при котором области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.
Также сегодня были обнародованы этапы запуска транспорта в Украине. Отмечается, что работа транспорта будет возобновляться в пять этапов.
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