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В Черновицкой области не будет смягчения карантина 22 мая, - Степанов

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Эпидемиологическая ситуация в регионе не соответствует нормам для смягчения карантина.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
Пресс-служба МОЗ

В Черновицкой области не произойдет смягчения карантина 22 мая, так как регион не соответствует всем обозначенным правительством критериям. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова.

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"На сегодняшний день в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах", - отметил министр здравоохранения.

Степанов напомнил, что с 22 мая начнется смягчение карантинных ограничений в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация. В таких областях будет разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей, в которых могут участвовать не больше 50 человек. Кроме того, разрешено проводить религиозные мероприятия, при условии 1 человека на 10 кв метров площади.

Напомним, в ЦОЗ рассказали, какие области готовы к смягчению карантина.

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Теги: Степанов, карантин, Черновицкая область, коронавирус, Минздрав
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