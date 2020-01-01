Полиция объявила подозрение двум участникам перестрелки в Мукачево

Спустя три с половиной месяца правоохранители, наконец, смогли официально назвать подозреваемыми двух участников февральской стрельбы.

Закарпатские правоохранители объявили подозрение двум фигурантам Мукачевской стрельбы 7 февраля. Один уже находится в СИЗО за другое преступление, другому суд избирает меру пресечения. Об этом в среду, 20 мая, на брифинге рассказал руководитель Нацполиции Закарпатья полковник Александр Шляховский.

Читай также: Стрельба в Мукачево: Всё руководство городской полиции отстранено

“Нам удалось собрать доказательства о преступной деятельности лиц, устроивших стрельбу в Мукачево 7 февраля. Сегодня, 20 мая, мы сообщили подозрения двум фигурантам стрельбы по ст. 115 УКУ (умышленное убийство), и в настоящее время, как нам известно, одному из участников стрельбы избирается мера пресечения в суде. Другой участник, который причастен к этому преступлению, на данный момент уже находится в СИЗО за совершение другого особо тяжкого преступления“, - сообщил Шляховский.

По словам начальника закарпатской полиции, правоохранители считают основным мотивом перестрелки попытку перераспределить влияние криминальных группировок на территории Закарпатской области.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла резонансная перестрелка, в результате которой было ранено два человека. Впоследствии семерых причастных к происшествию задержали полицейские.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.