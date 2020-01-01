В Украине появится посольство еще одной европейской страны

До сих пор одна из стран ЕС не имела в Украине собственного посольства.

В Украине до конца этого года планируют открыть посольство Ирландии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу.

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Как сообщается, главный дипломат Украины провел телефонный разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном, в ходе которого было подтверждено намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года.

Открытие посольства Ирландии в Киеве – это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину, – сказал глава украинского МИД.

Напомним, уже 40 украинских посольств и консульств за рубежом возобновили прием посетителей. При этом строго соблюдаются санитарно-противоэпидемические правила страны пребывания, рекомендации ВОЗ и Минздрава Украины.

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