Нацкорпус вышел на акцию за отставку Андрея Ермака, представители организации пытались попасть в здание ОГА.

В Херсоне прошла акция Нацкорпуса за отставку главы офиса президента Андрея Ермака, во время которой произошла потасовка между правоохранителями. Об этом сообщает Укринформ в среду, 20 мая.

"Мне обидно как общественному активисту: человек приходит выдвигать свои требования, а передо мной устраивают бал-маскарад... непонятно, чего они ждут... Письмо с требованиями отнесли в облгосадминистрацию, вышла женщина из канцелярии, поставила печать, расписалась на двух экземплярах, один из экземпляров мы забрали себе", - заявил после инцидента глава Херсонского областного отделения Нацкорпуса Иван Старостенко.

Отмечается, что представители Нацкорпуса собрались на площади Свободы, возле здания ОГА и облсовета. Акция была мирная, участники провозгласили, что сформулировали свои требования об отставке главы ОП Андрея Ермака в письменном виде и хотят, чтобы эти требования как документ были официально приняты в облгосадминистрации. Несколько таких представителей двинулись ко входу в ОГА, перекрытому правоохранителями, которых было также около 30 человек.

К протестующим вышел первый замглавы ОГА Дмитрий Бутрий, который хотел принять письменные требования активистов Нацкорпуса. Однако они требовали, чтобы их пропустили в здание ОГА и приняли документ официально.

Тогда полиция попыталась не пропустить представителей Нацкорпуса в здание, возникла потасовка. В конфликтную ситуацию вмешался руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, который позволил представителям Нацкорпуса пройти в здание. Члены Нацкорпуса были возмущение тем, что возле здания ОГА было, по их словам, больше полицейских, чем участников акции.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне произошла стычка между правоохранителями и Нацкорпусом

Напомним, в начале апреля в Украине разгорелся скандал с участием брата Андрея Ермака Дениса. Нардеп Гео Лерос опубликовал записи, где Денис Ермак якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги. Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Лероса.

Также сегодня сообщалось, что СБУ расследует возможную госизмену Ермака и Кучмы на переговорах в Минске.

Зеленский о "пленках Ермака": Меня хотели шантажировать

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet