Пограничники со стрельбой задержали нарушителя границы

Попытку прорваться сквозь госграницу мужчина объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

Гражданин Украины пытался в обход государственной границы попасть на территорию Украины, возвращаясь из Венгрии. Пограничникам пришлось применить оружие. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным пограничной службы, 40-летний гражданин Украины, житель Береговского района, после пребывания в Венгрии решил вернуться домой в обход действующих пунктов пропуска. Свой поступок нарушитель объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

Отмечается, что во время задержания нарушитель отказался выполнить требования пограничного наряда и попытался скрыться. Для задержания пограничникам пришлось применить оружие, а именно - сделать предупредительные выстрелы.

На мужчину были составлены протоколы, материалы производства направлены в суд.

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Сегодня сообщалось, что Украина частично открывает границы после карантина.

Напомним, в апреле на Закарпатье со стрельбой задержали нелегалов. Задержанные назвались гражданами Афганистана, никто из них не имел с собой документов.

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