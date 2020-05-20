Минюст с аукциона продает собак владельцев-должников

Через платформу ГП СЕТАМ продают собак элитных пород, изъятых за долги их хозяев. В частности, сейчас продают питбуля и овчарку.

Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона setam.net.ua

Минюст проводит аукционы, на которых продают собак, отобранных у хозяев за долги. Об этом свидетельствуют данные интернет-платформы ГП СЕТАМ в среду, 20 мая.

Например, 22 мая должен состояться аукцион по продаже собаки породы пит-бультерьер. Это девочка 2015 года рождения по кличке Тора, имеющая светло-тигровый окрас. У собаки есть ветеринарный паспорт с печатями последних вакцинаций.

Указано, что собаку арестовали вместе с имуществом должника в 2019 году Лиманским горотделом исполнительной службы в Донецкой области. Стартовая цена собаки 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.

При этом неизвестно, в каких условиях все это время содержали животное.

В свою очередь на 25 мая запланирован еще один аукцион, где хотят продать собаку породы восточноевропейская овчарка. Ее конфисковали в марте 2020 года в городе Хмельницкий. Ее стартовая цена - 1300 гривен, но претендентов на покупку пока также нет.

Отметим, что многих животных выставляют на торги по нескольку раз - если их никто не покупает, их "уценяют". На сайте также есть аукционы по продаже коров, курей и индюков.

Напомним, нардеп от Слуги народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку. Позже фракция Слуга народа принесла извинения после высказываний Брагара.

Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet