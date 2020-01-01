МОЗ разблокировало систему закупок медикаментов

Министерство утвердило перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупят на средства 2020 года.

Минздрав позволил разблокировать систему закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook в среду, 20 мая.

"По состоянию на конец марта 2020 года система закупок была почти парализована. За полтора месяца Минздраву удалось качественно изменить ситуацию. С апреля по май разработаны и согласованы 7 важных нормативно-правовых актов", - сказано в сообщении.

Министерство издало приказ, утверждающий перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закуплены на средства 2020 года. Также внесены изменения в Технические регламенты относительно медицинских изделий, упрощающие процедуры, для более 600 стентов, эндопротезов и других медицинских изделий.

В свою очередь, проходит процедуру юстировки утвержденный Минздравом приказ о продлении срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.

В Минздраве добавили, что на согласовании в ЦОИВ находится разработанный Минздравом проект постановления Кабмина, который разблокирует закупки на средства, выделенные еще в 2017 году.

"Это позволит завершить практически утерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок", - передает пресс-служба ведомства.

Наконец, еще один проект постановления Кабмина, который находится на согласовании, касается ежегодного отбора специализированных закупочных организаций.

Напомним, что ранее Степанов отклонил всех кандидатов на должность главы НСЗУ. Теперь главу службы могут назначить по внеконкурсной процедуре, как ранее назначили глав Налоговой и Аудиторской служб.

Также глава Минздрава уверяет, что скандал с костюмами для врачей исчерпан. Необходимого уровня обеспеченности украинских больниц медицинским оборудованием не было и нет сейчас.

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