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На Ровенской АЭС подключили к сети энергоблок №1

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Для сохранения суммарной мощности электростанции начали уменьшать мощность третьего энергоблока.
Энергоблок №1 Ривненской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 Ривненской АЭС подключили к сети
Энергоатом

Энергоблок №1 Ровенской АЭС подключили к энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в среду, 20 мая.

"20 мая 2020 года в 14:43 подключен к энергосети турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС. Продолжается регламентное повышение мощности энергоблока. Одновременно для сохранения суммарной мощности электростанции уменьшается мощность энергоблока №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с последующим выводом его в резерв", - сказано в сообщении.

При этом радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Отметим, 18 мая энергоблок №1 отключился от энергосети после срабатывания автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов.

Напомним, что ранее на Ровенской АЭС подключили "резервный" энергоблок. Энергоблок №4 запущен на 70% от мощности. В то же время мощность энергоблока №3 снижена до 60%.

Остановка энергоблоков АЭС оправдана - Энергоатом

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Теги: АЭС, Энергоатом, Ровенская область, Ровенская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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