Украина подаст меморандум против РФ в морской трибунал

Киев намерен требовать от Москвы моральной и материальной компенсации для украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Украина подготовила меморандум в Международный морской трибунал против РФ по делу о незаконном задержании трех кораблей ВМС и 24 членов их экипажа. Об этом 20 мая заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24.

"Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года, мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против Российской Федерации в деле против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа", - указал Енин.

Он добавил, что Украина будет требовать от РФ моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы безусловно на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков", - уточнил замглавы МИД.

Енин подчеркнул, что министерство работает над кейсами против России в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российский спецназ задержал три украинских судна : буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные суда.

Моряки вернулись в страну 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. А 18 ноября Москва вернула корабли , однако на них отсутствовала часть оборудования.

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