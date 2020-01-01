США увеличили помощь Украине для борьбы с COVID

Американские власти расширили финансирование медицинской помощи Киеву с 14,5 до 15,5 миллиона долларов.

США увеличили гуманитарную и медицинскую помощь Украине для борьбы с коронавирусом до 15,5 миллиона долларов. Об этом 20 мая сообщило посольство Украины в Вашингтоне в Facebook

"Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира на более 900 миллионов долларов для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных 14,5 миллионов долларов до 15,5 миллионов долларов", - уточнили в дипведомстве.

Отмечается, что 13,1 миллиона долларов направят через Агентство США по международному развитию на улучшение украинских учреждений здравоохранения для противодействия дальнейшему распространению коронавируса. Еще 2,4 миллиона долларов предусмотрены для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Их направят через Госдеп. Ранее сообщалось, что с начала вспышки COVID-19 Вашингтон выделил более 900 миллионов долларов на помощь различным странам и организациям по всему миру.

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