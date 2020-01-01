Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США увеличили помощь Украине для борьбы с COVID

Комментариев: 0
Американские власти расширили финансирование медицинской помощи Киеву с 14,5 до 15,5 миллиона долларов.
Вашингтон увеличил помощь Киеву для противодействия COVID-19
Вашингтон увеличил помощь Киеву для противодействия COVID-19
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
США увеличили гуманитарную и медицинскую помощь Украине для борьбы с коронавирусом до 15,5 миллиона долларов. Об этом 20 мая сообщило посольство Украины в Вашингтоне в Facebook.
 
"Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира на более 900 миллионов долларов для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных 14,5 миллионов долларов до 15,5 миллионов долларов", - уточнили в дипведомстве.
 
Отмечается, что 13,1 миллиона долларов направят через Агентство США по международному развитию на улучшение украинских учреждений здравоохранения для противодействия дальнейшему распространению коронавируса.
 
Еще 2,4 миллиона долларов предусмотрены для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Их направят через Госдеп.
 
Ранее сообщалось, что с начала вспышки COVID-19 Вашингтон выделил более 900 миллионов долларов на помощь различным странам и организациям по всему миру.
 
Напомним, на утро 20 мая в Украине выявили 19 230 случаев коронавируса, из них 564 закончились смертью и 5955 выздоровлением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, помощь, Коронавирус, Финансовая помощь, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь