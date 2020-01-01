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На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

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Трагедия произошла в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Еще трое бойцов получили ранения.
Полковник полиции Сергей Губанов погиб в Луганской области
Полковник полиции Сергей Губанов погиб в Луганской области
facebook.com/UA.National.Police
 
Командир батальона Луганск-1 Сергей Гурбанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Об этом 21 мая сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции.
 
Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. 
 
"Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя", - указали в полиции.
 
Обстоятельства события устанавливают.
 
Напомним, батальон Луганск-1 – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.
 
Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время занятий в тылу погибли двое украинских спецназовцев.
 

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Теги: смерть, полиция, донбасс, Луганская область, погиб, командир, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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