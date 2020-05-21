Украина требует прекратить нарушение прав человека в Крыму

Представительство страны при ООН призвало Российскую Федерацию предоставить доступ к аннексированному полуострову.

Представительство Украины при ООН призвало РФ прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму и предоставить доступ к полуострову. Соответствующее заявление ведомство разместило в Twitter 20 мая.

Украинские дипломаты напомнили, что российские власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.

"Россия должна прекратить нарушение прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", - подчеркнули в представительстве.

There are hundreds of other Crimean residents whose lives the occupation authorities are trying to destroy. #Russia must cease human rights violations and abuses, and grant, without preconditions, access to #Crimea to @UN human rights monitoring mission. pic.twitter.com/omDWyJV8Tu — UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 20, 2020

Также дипломаты напомнили о крымчанах, чьи права грубо нарушаются по сфабрикованным обвинениям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet