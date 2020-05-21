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Украина требует прекратить нарушение прав человека в Крыму

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Представительство страны при ООН призвало Российскую Федерацию предоставить доступ к аннексированному полуострову.
Акция крымских татар в Киеве 18 мая
Акция крымских татар в Киеве 18 мая
 
Представительство Украины при ООН призвало РФ прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму и предоставить доступ к полуострову. Соответствующее заявление ведомство разместило в Twitter 20 мая.
 
Украинские дипломаты напомнили, что российские власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.
 
"Россия должна прекратить нарушение прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", - подчеркнули в представительстве.
 
Также дипломаты напомнили о крымчанах, чьи права грубо нарушаются по сфабрикованным обвинениям. 
 
Ранее Украина назвала авантюрой инициативу РФ о проведении видеоконференции с жителями Крыма в Совете безопасности ООН.
 

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Теги: Россия, Украина, Права человека, ООН, Крым
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
RomaCrimea    21.05.2020, 06:38
Оценка:  -22
RomaCrimea
А кто не пускает? Приезжайте. Порошок за свое президенство не проведал. Зеленский тоже не едет.
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