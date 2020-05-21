В Африке коронавирусом заразились более 90 тысяч человек

За сутки на африканском континенте в результате пандемии умерли 77 человек, а общее число жертв достигло 2912.

За минувшие сутки в странах Африки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось более чем на 3 тысячи и достигло отметки 91 598 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Также отмечается, что скончались 77 человек. Общее число жертв с начала пандемии выросло до 2 912.

В число африканских стран с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой входят ЮАР с 17 200 случаями, Египет с 13 484 случаями, Алжир с 7 377 случаями, а также Марокко с 7 023 случаями.

Центр в настоящее время оценивает смертность от COVID-19 на уровне 3,4% от всех случаев заражения на континенте.

Отметим, что менее чем за неделю количество заражений коронавирусом в Африке выросло почти на 20 тысяч.

Накануне сообщалось, что общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 5 млн. С начала пандемии скончались более 325 тысяч человек, а выздоровели – почти 2 млн.

Также стало известно о рекордном приросте зараженных COVID-19 в мире.

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