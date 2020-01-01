В Харькове офицера полиции подозревают в сокрытии убийства

Прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и изменила правовую квалификацию с естественной смерти на умышленное убийство.

Следователь Новобаварского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области подозревается в сокрытии умышленного убийства. Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

"В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения полицейского от занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды вблизи железнодорожной станции Новая Бавария в Харькове был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер.

По данному факту было начато уголовное производство. Капитан милиции, которому было поручено расследование, решил скрыть убийство, и внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, не направил копию соответствующего постановления прокурору и оставил материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

"Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного статьей об убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, 27-летний харьковчанин и 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района были задержаны по подозрению в убийстве 25-летней женщины. По информации следствия, они перерезали ей горло, а затем, чтобы скрыть преступление, спрятали тело в коллекторной трубе у реки Уды и подожгли его.

Позднее они признались в причастности к еще одному убийству – 46-летнего мужчины, чье тело было обнаружено в ноябре 2013 года в реке Уды. По факту естественной смерти были внесены сведения в ЕРДР по статье об убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины) с соответствующей пометкой. Позднее полиция закрыла это уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

После признания задержанных в причастности к этому убийству местная прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и изменила правовую квалификацию с естественной смерти на умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц и с особой жестокостью.

Кроме того, прокуратура Харьковской области внесла сведения в ЕРДР по факту служебной халатности сотрудников следственного отдела Новобаварского ОП Харькова (ч.1 ст. 367 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что двух полицейских подозревают в сокрытии убийства девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове. Их действия привели к затягиванию расследования и утраты вещественных доказательств.

Напомним, в Одесской области прокурор обещал за взятку закрыть дело о похищении человека. Он вымогал $5 тысяч.

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