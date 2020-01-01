Новости Донбасса 21 мая: Ранены двое украинских военных

Сепаратисты 18 раз обстреливали позиции ВСУ.

За минувшие сутки, 20 мая, боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных “Минском“ минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополь, Песков, дважды рядом с Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра. С наступлением темноты неподалеку Марьинки захватчики задействовали снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Неподалеку населенных пунктов Шумы и Новоалександровка российские наемники использовали минометы 82 калибра.

Защитников Южного дважды обстреляли, применив 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранения.

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