В Украину из США спецрейсом вернулись 266 человек

Все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения "Дій дома".

Из США на родину 20 мая специальным коммерческим рейсом МАУ вернулось еще 266 граждан Украины. Пассажиры прилетели рейсом “Нью-Йорк-Киев“. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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“20 мая из США в Украину специальным коммерческим рейсом МАУ возвращается еще 266 пассажиров. Самолет, который отправился по направлению Нью-Йорк - Киев, стал уже 7-м спецрейсом, который возвращает людей из США в Украину в период карантина“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину эвакуировали еще 700 граждан. Украинцев авиарейсами вернули из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании, передают в МВД.

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