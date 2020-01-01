Президент и первая леди трогательно поздравили мир с Днем вышиванки

Президент опубликовал фото с супругой в вышиванках.

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил Украину и мир со Всемирным днем вышиванки.

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На своем Телеграм-канале глава государства опубликовал милое селфи с первой леди Еленой Зеленской. Оба одеты в вышиванки.

Со Всемирным днем вышиванки! - лаконично написал президент.

Владимир и Елена Зеленские Телеграм/Владимир Зеленский

Елена Зеленская на своей странице в Instagram также опубликовала трогательное семейное в вышиванках. и поздравила Украину и мир с этим прекрасным праздником.

С Днем вышиванки, - написала первая леди.

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Кроме того, ко Всемирному дню вышиванки Президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Аутентичные вышиванки семья президента подарила мировым лидерам ОП

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, - написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Напомним, День вышиванки отмечают в третий четверг мая. В 2020 году этот праздник отметим 21 мая.

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