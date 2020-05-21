В Украине 19 706 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 788 случаев;
- Волынская область - 698 случаев;
- Днепропетровская область - 856 случаев;
- Донецкая область - 138 случаев;
- Житомирская область - 589 случаев;
- Закарпатская область - 964 случая;
- Запорожская область - 398 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
- Кировоградская область - 455 случаев;
- г. Киев - 2475 случаев;
- Киевская область - 1316 случаев;
- Львовская область - 1175 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Николаевская область - 274 случая;
- Одесская область - 806 случаев;
- Полтавская область - 266 случаев;
- Ровенская область - 1287 случаев;
- Сумская область - 165 случая;
- Тернопольская область - 1098 случаев;
- Харьковская область - 851 случай;
- Херсонская область - 173 случая;
- Хмельницкая область - 294 случая;
- Черновицкая область - 2842 случая;
- Черкасская область - 381 случай;
- Черниговская область - 117 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, в США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google. Применение специальных мобильных приложений одобрили власти трех американских штатов.
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