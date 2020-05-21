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В Украине 19 706 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 476 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 788 случаев;
  • Волынская область - 698 случаев;
  • Днепропетровская область - 856 случаев;
  • Донецкая область - 138 случаев;
  • Житомирская область - 589 случаев;
  • Закарпатская область - 964 случая;
  • Запорожская область - 398 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
  • Кировоградская область - 455 случаев;
  • г. Киев - 2475 случаев;
  • Киевская область - 1316 случаев;
  • Львовская область - 1175 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Николаевская область - 274 случая;
  • Одесская область - 806 случаев;
  • Полтавская область - 266 случаев;
  • Ровенская область - 1287 случаев;
  • Сумская область - 165 случая;
  • Тернопольская область - 1098 случаев;
  • Харьковская область - 851 случай;
  • Херсонская область - 173 случая;
  • Хмельницкая область - 294 случая;
  • Черновицкая область - 2842 случая;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 117 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 мая 2020 в Центр поступило 1024 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 49352 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, в США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google. Применение специальных мобильных приложений одобрили власти трех американских штатов.

 

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Теги: коронавирус, Минздрав, вирус
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Комментариев (1)
Vodavozz    21.05.2020, 11:13
Оценка:  -22
Vodavozz
Кретины,а вы ещё карантин ослабляете,метро открываете...Дегенераты конченые,скоро сглотнёте свою хроническую тупость!
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