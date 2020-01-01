Коронавирус в армии: Заразились трое военных

Всего коронавирусом инфицировано 48 военнослужащих.

По данным на 21 мая в Вооруженных силах Украины выявили 48 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки заразились трое военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“По состоянию на 07:00 21 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 48 человек. Всего за время пандемия выздоровели 82 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 205 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшей трех суток - 29 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ускорился рост заболевания COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в Украине с начала пандемии приближается к 20 тысячам.

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