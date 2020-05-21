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Красный Крест направил в ОРДЛО более 19 тонн гуманитарной помощи

Комментариев: 1
Организация направила в оккупированный Донбасс гигиенические средства и товары медицинского назначения.
Красный Крест направил в ОРДЛО гуманитарную помощь
Красный Крест направил в ОРДЛО гуманитарную помощь
depositphotos.com

Международная организация Красный Крест направила на оккупированный Донбасс 19 150 кг груза с гуманитарной помощью. Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера за КПВВ “Новотроицкое“ по маршруту Киев-Донецк. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

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“Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, которые постоянно страдают от агрессии, Международный Комитет Красного Креста направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 150 кг“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники погранслужбы Украины продолжают оперативно оформлять и осуществлять пропуск таких гуманитарных миссий через линию разграничения для помощи гражданскому населению на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест передал Украине лекарства и медицинское оборудование. Украине передали медоборудование и медикаменты для борьбы с пандемией коронавируса. 

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Теги: Красный Крест, ОРДЛО, Донбасс, Гуманитарная помощь
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Комментариев (1)
Extraterrestre    21.05.2020, 10:42
Оценка:  0
Extraterrestre
нахера?чтоб вы-лядки путинские его присвоили?
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