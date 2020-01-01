За прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов

Минздрав увеличивает количество тестирований на коронавирус.

За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирований на коронавируную болезнь COVID-19. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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“За минувшие сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР - 9 361 исследование“, - отметил он.



Ранее глава Минздрава сообщал, что людям с клиническими симптомами коронавирусного заболевания будут проводить двойные тестирования: ПЦР и ИФА методами.

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“Есть категории людей, для которых будет объединение ПЦР-тестирования и ИФА-тестирования. Например, если у человека есть клинические симптомы коронавирусной болезни, мы ему делаем ПЦР-тестирование. Если два ПЦР-теста были негативными, то мы предлагаем сделать ИФА-тестирование, чтобы не пропустить болезнь“ - сказал Степанов.



Кроме того, в Минздраве расширят тестирование среди контактных лиц пациентов.



“Мы также расширяем диагностику COVID-19 за счет ИФА-тестирования контактных лиц. Раньше это были близкие, а сейчас мы считаем, что необходимо расширять. Но если мы говорим о контактных, то там есть определенный период, после которого можно проводить тестирование. Также будем проводить группам риска: медикам, работникам Нацполиции и Нацгвардии“, - добавил глава МОЗ.





Напомним, по состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев COVID-19.

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