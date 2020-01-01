Известно, сколько заработала генпрокурор Венедиктова в апреле

В апреле Венедиктова заработала 47 тысяч гривен.

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель этого года составила 47 230 гривен. Для сравнения, первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.

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Об этом сообщили в ответе Офиса генерального прокурора, передают Українські Новини.

По данным Офиса генерального прокурора, оклад Ирины Венедиктовой составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Между тем, в ответе не указан, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Документ ukranews.com

Документ ukranews.com

Напомним, у депутатов есть претензии к работе Венедиктовой. Заслушивание отчета генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется.

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