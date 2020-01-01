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Известно, сколько заработала генпрокурор Венедиктова в апреле

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В апреле Венедиктова заработала 47 тысяч гривен.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
facebook.com/irina.venediktova

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель этого года составила 47 230 гривен. Для сравнения, первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.

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Об этом сообщили в ответе Офиса генерального прокурора, передают Українські Новини.

По данным Офиса генерального прокурора, оклад Ирины Венедиктовой составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Между тем, в ответе не указан, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.

Документ
Документ
ukranews.com

Документ
Документ
ukranews.com

Напомним, у депутатов есть претензии к работе Венедиктовой. Заслушивание отчета генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется.

 

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Теги: Венедиктова, генпрокурор, зарплата
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