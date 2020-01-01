Известно, сколько заработала генпрокурор Венедиктова в апреле
Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за апрель этого года составила 47 230 гривен. Для сравнения, первая зарплата Венедиктовой на должности генпрокурора составила 73 тыс. гривен.
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Об этом сообщили в ответе Офиса генерального прокурора, передают Українські Новини.
По данным Офиса генерального прокурора, оклад Ирины Венедиктовой составил 69 681 гривну. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.
Между тем, в ответе не указан, какую сумму после удержания налогов и сборов она получила.
Напомним, у депутатов есть претензии к работе Венедиктовой. Заслушивание отчета генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на пленарном заседании парламента пока что не планируется.
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