В Украину идут заморозки: Ожидаются холода до -3 градусов

Холода ожидаются в большинстве областей Украины.

С 21-23 мая погода в Украине значительно ухудшится. Ночные заморозки ожидаются в западных и северных областях, а также в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, ночью в западных районах, 21 мая, а также в северных областях, в Карпатах местами ожидаются заморозки 0… -3 ° (уровень опасности - желтый). В Киевской области заморозки 0…-2 ° (уровень опасности - желтый).

Напомним, ранее Восточную Европу засыпало снегом. После недолгого потепления температура воздуха резко упала, во многих странах прошли снегопады.

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