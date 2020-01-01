Три министра летят на Буковину, где больше всего случаев Covid-19

Министры лично оценят эпидемиологическую ситуацию в Черновицкой области.

Глава Минздрава Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов утром 21 мая отправились с рабочей поездкой в Черновицкую область, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса в Украине. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на ежедневном брифинге

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"Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения", - сообщил глава МОЗ.



Степанов отметил, что больше всего случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Черновицкой области, и министры отправляются туда, чтобы лично оценить ситуацию.



"На сегодняшнее утро из 19 706 больных 2842 человека заболели именно в Черновицкой области", - уточнил он.

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Вчера стало известно, что в Черновицкой области не произойдет смягчения карантина 22 мая, так как регион не соответствует всем обозначенным Кабмином критериям.



"На сегодняшний день в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах", - рассказал Степанов.





Напомним, на утро 21 мая в Украине лабораторно подтверждено 19 706 случаев коронавируса.

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