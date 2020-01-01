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За сутки количество больных Covid-19 снизилось в 7 областях Украины

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В трех областях количество инфицированных осталось неизменным.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки количество выздоровевших пациентов от Covid-19 превысило число инфицированных. В 7 областях заболевших стало меньше. Соответствующие данные приводит мониторинг СНБО.

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По состоянию на утро 21 мая эпидемиологическая ситуация улучшилась в 9 областях: Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской. Там количество выздоровевших пациентов превысило количество активных случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирование COVID-19 за прошедшие сутки лабораторно подтверждено Киеве, и в Киевской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой областях. 

По количеству выздоровевших пациентов лидируют Ровенская и Тернопольская области. 

Напомним, в Украине коронавирус диагностирован у 19 706 пациентов.

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Теги: Коронавирус, регионы, СНБО, Украина, COVID-19
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