За сутки количество больных Covid-19 снизилось в 7 областях Украины

В трех областях количество инфицированных осталось неизменным.

В Украине за минувшие сутки количество выздоровевших пациентов от Covid-19 превысило число инфицированных. В 7 областях заболевших стало меньше. Соответствующие данные приводит мониторинг СНБО.

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По состоянию на утро 21 мая эпидемиологическая ситуация улучшилась в 9 областях: Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской. Там количество выздоровевших пациентов превысило количество активных случаев COVID-19.



Больше всего новых случаев инфицирование COVID-19 за прошедшие сутки лабораторно подтверждено Киеве, и в Киевской, Ровенской, Закарпатской, Черновицкой областях.



По количеству выздоровевших пациентов лидируют Ровенская и Тернопольская области.



Напомним, в Украине коронавирус диагностирован у 19 706 пациентов.

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