Мэр Черкасс подает в суд на Зеленского, который обозвал его бандитом

Черкасский градоначальник собрался в суд.

После того, как в ходе пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, градоначальник собрался подать против президента иск в суд.

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Об этом сам Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook, в комментарии к посту известного медиа-юриста Валерия Макеева.

Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?, - спросил Макеев.

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Этот пост прокомментировал сам Анатолий Бондаренко, который подтвердил свои намерения судиться с президентом.

Уже готовим (иск, ред.), - написал Бондаренко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Андрея Бондаренко и обвинил его в популизме. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

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