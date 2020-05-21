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Мэр Черкасс подает в суд на Зеленского, который обозвал его бандитом

Комментариев: 4
Черкасский градоначальник собрался в суд.
Анатолий Бондаренко
Анатолий Бондаренко
Facebook/Анатолій Бондаренко

После того, как в ходе пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, градоначальник собрался подать против президента иск в суд.

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Об этом сам Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook, в комментарии к посту известного медиа-юриста Валерия Макеева.

Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?, - спросил Макеев. 

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Этот пост прокомментировал сам Анатолий Бондаренко, который подтвердил свои намерения судиться с президентом.

Уже готовим (иск, ред.), - написал Бондаренко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Андрея Бондаренко и обвинил его в популизме. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в среду, 20 мая.

 

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Теги: Бондаренко, Зеленский, суд
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Комментариев (4)
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i-danish70    21.05.2020, 12:48
Оценка:  -1
i-danish70
Правильно
Carelessangel    21.05.2020, 12:28
Оценка:  +1
Carelessangel
лысый до л б о е б
Септемберг    21.05.2020, 12:25
Оценка:  +1
Септемберг
Правильно.
Woodbrother    21.05.2020, 12:11
Оценка:  +2
Woodbrother
Мэр Черкасс - молодчина. Пора уже бубочку вгонять в рамки приличия.
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