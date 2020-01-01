Малюська объяснил, зачем Минюст продает собаку

Глава Минюста анонсировал продажу медведей и львов.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, зачем Минюст выставляет животных на аукцион на платформе ГП СЕТАМ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам главы Минюста, причиной продажи животного стали не долги хозяина, а решение суда, который постановил конфисковать собаку из-за того, что она покусала прохожих.



“Не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат - укушенные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать“, - написал чиновник.

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Малюська отметил, что в случае, если собаку продать не удастся, он готов лично выкупить животное и отдать на воспитание дрессировщикам.



Министр также анонсировал появление лотов с тремя львами (Ричи, Витольд и Багира), и пятью медведями (Балу, Маша, Анна, Потап, Тимоша).



Чиновник подчеркнул, что Минюст действительно обязан выполнять решение суда и конфисковывать животных и ух хозяев.



“Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним животным, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких). Понимаю что у многих отложилась в голове необдуманная тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг. Реалии жизни несколько сложнее“, - заключил глава Минюста.

Денис Малюська/Facebook

Денис Малюська/Facebook

Напомним, на платформе ГП СЕТАМ Минюст продает собак элитных пород, изъятых и ух владельцев.

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