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Шли работать в РФ: на Сумщине пограничники задержали пару из Молдовы

Комментариев: 1
Нарушителям грозит административная ответственность.
Задержанные нарушители границы
Задержанные нарушители границы
dpsu.gov.ua

В районе населенного пункта Новенькое, который находится у границы с РФ в Сумской области, 20 мая, пограничники задержали двух граждан Молдовы, которые шли работать в Россию. Нарушителям границы предъявлено обвинение за нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

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Так, 31-летний мужчина вместе с 39-летней женщиной пешком пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу и в обход КПП попасть на территорию РФ. Как оказалось, парочка уже попадала в этом году в поле зрения пограничников.

Пограничники установили, что недавно их уже задерживали пограничники Черниговского отряда возле границы с Беларусью, тоже за попытку незаконного пересечения границы. Сейчас иностранцы задержаны. Им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, ранее пограничники со стрельбой задержали нарушителя границы. Попытку прорваться сквозь госграницу мужчина объяснил тем, что хотел проверить бдительность пограничников.

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Теги: Пограничники, Граница, Пересечение, Молдова, Россия, Работа
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Комментариев (1)
МонШер    21.05.2020, 12:37
Оценка:  0
МонШер
Молдаванам хорошо работать в Румынии- и намного ближе, и язык очень похожий. А если рвутся любыми путями в РФ- значит не на ту работу... Я думаю, что СБУ нужно поработать с задержанными.
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