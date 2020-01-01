Родственники украинских политзаключенных пикетировали ОП

Участники акции требовали от президента рассказать, когда состоится обещанный обмен по формуле "всех на всех".

21 мая родственники и друзья украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и Крыма, пикетировали Офис Президента Украины. Об этом информирует издание "Цензор.НЕТ".

Читай также: Суд арестовал одного из участников Пасхального обмена с ОРДЛО - СМИ

Участники акции пришли под здание ОП с портретами политзаключенных, и развернули на месте баннеры с надписями: "Господин президент, поговорите с нами", и "Господин президент! Хватит обещаний - действуйте! Освободите наших родных!"



Участники акции рассказали, что вынуждены были привлечь к себе внимание СМИ, так как в ОП полностью игнорируют их запросы на получение информации о процессе переговоров.



"Наши родные гниют в российских тюрьмах, где гуляет коронавирус. Президент обещал, что обмен "всех на всех" состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - рассказала Марина Кияшко-Волощенко, жена политзаключенного Игоря Кияшко.

Читай также: Названо имя заместителя Кучмы в ТКГ в Минске

По словам Ильи Дудка, сына политзаключенного Владимира Дудки, власти Украины прекратили выплаты адвокатам политзаключенных, которые находятся в тюрьмах РФ и Крыма.



"Почему государство прекратило рассматривать наши заявления на выделение материальной поддержки для посылок с едой и лекарствами нашим заключенным родным? Когда наконец-то состоится обещанный обмен? Президент должен честно ответить на наши вопросы", - сказал Дудка.





Напомним, в СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.