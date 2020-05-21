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На украинцах испытают сомнительное лекарство против коронавируса от компании «Фармак»

Комментариев: 2
На украинцах испытают сомнительное лекарство против коронавируса от компании «Фармак»

МОЗ одобрило проведение исследований отечественного препарата «Амизон Макс» производства компании «Фармак» в семи медучреждениях страны. Этот препарат производится с 1996 года. Фармацевтическая компания «Фармак» принадлежит одной из самых богатых женщин Украины — Филе Жебровской.

Об этом сообщает «Думская».

Данный препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, «Амизон» якобы выводит из организма токсины и защищает печень. В украинских аптеках упаковка «Амизон Макс» стоит в районе 80-90 грн. Его часто выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме.

«Но, судя по всему, это обычное плацебо», - отмечает издание.

Об эффективности «Амизона» сообщается в основном в заказных публикациях, за пределами бывшего Советского Союза его никто не сертифицировал, Всемирная организация здравоохранения не включала препарат в свои рекомендации, отмечает издание.

«Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях. Исследования лекарства, которое продается уже четверть века, проводились только в небольших (до 100 человек) группах», - отмечает издание.

Как сообщалось, украинские медики и ученые раскритиковали попытки навязать обществу и правительству препарат «Протефлазид», который якобы помогает лечить от коронавирусной инфекции, хотя является при этом обычной спиртовой настойкой.


 

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Комментариев (2)
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МаксимУм    21.05.2020, 13:40
Оценка:  0
МаксимУм
Имя афтара неизвестно, заказчик не установлен... Зимой сбивал температуру и симптомы гриппа этим препаратом. Особой разницы от других не заметил, но перенёс болезнь работая.
src_fever    21.05.2020, 13:33
Оценка:  -24
src_fever
компания «Фармак» - 75% акций принадлежит компании Драгон Капитал которую в свою очередь основала группа Голдман Сакс , поздравляю на вас будут испытывать, а потом получать прибыль с продукции США .
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