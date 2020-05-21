На украинцах испытают сомнительное лекарство против коронавируса от компании «Фармак»

МОЗ одобрило проведение исследований отечественного препарата «Амизон Макс» производства компании «Фармак» в семи медучреждениях страны. Этот препарат производится с 1996 года. Фармацевтическая компания «Фармак» принадлежит одной из самых богатых женщин Украины — Филе Жебровской.

Об этом сообщает « Думская ».

Данный препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, «Амизон» якобы выводит из организма токсины и защищает печень. В украинских аптеках упаковка «Амизон Макс» стоит в районе 80-90 грн. Его часто выписывают вместе с другими препаратами при лечении гриппа или ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме.

«Но, судя по всему, это обычное плацебо», - отмечает издание.

Об эффективности «Амизона» сообщается в основном в заказных публикациях, за пределами бывшего Советского Союза его никто не сертифицировал, Всемирная организация здравоохранения не включала препарат в свои рекомендации, отмечает издание.

«Не упоминается он и в специализированных зарубежных изданиях. Исследования лекарства, которое продается уже четверть века, проводились только в небольших (до 100 человек) группах», - отмечает издание.

Как сообщалось , украинские медики и ученые раскритиковали попытки навязать обществу и правительству препарат «Протефлазид», который якобы помогает лечить от коронавирусной инфекции, хотя является при этом обычной спиртовой настойкой.



