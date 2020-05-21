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В Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд

Комментариев: 3
В полиции внесли информацию об инциденте в ЕРДР.
Бюст Жукова в Харькове
Бюст Жукова в Харькове
Суспільне

В Харькове два дня подряд неизвестные обливали красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова, который расположен на проспекте генерала Петра Григоренко. Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на главу администрации Немышлянского района Татьяну Топчий.

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"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий 20 мая.

До этого тот же бюст облили краской 19 мая. Фотографию на своей странице в FB опубликовала организация "Фрайкор".

В полиции отметили, что возле бюста была найдена стеклянная банка с остатками краски. Правоохранители разыскивают причастных. 

Напомним, в Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит.

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Теги: бюст жукову, Харьков, краска, Жуков
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Комментариев (3)
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Vixerunt    21.05.2020, 14:13
Оценка:  0
Vixerunt
Зачем вы таскаете этих Советских трупов по всей стране. Сделайте музей тоталитаризма под откр. небом свезите туда всё ЭТО и кому очень надо пусть ходит и смотрит. Всё это баламутство для того что отвлекать и злить людей.
WTF2wtf    21.05.2020, 14:00
Оценка:  +1
WTF2wtf
Судя по всему это Анатолий Шарий разошелся так???
МонШер    21.05.2020, 13:52
Оценка:  +1
МонШер
Вытирайте, мойте, никто Вам мешать не будет. Только, пожалйста, увезите бюст куда-нибудь подальше в Музей Тоталитаризма и большими буквами процитирйте это Кровожадное Существо " На потери внимания не обращать! Россия большая, бабы еще нарожают...."
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