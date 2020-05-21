В Харькове бюст Жукова обливали красной краской два дня подряд

В полиции внесли информацию об инциденте в ЕРДР.

В Харькове два дня подряд неизвестные обливали красной краской бюст советского маршала Георгия Жукова, который расположен на проспекте генерала Петра Григоренко. Об этом информирует "Суспільне" со ссылкой на главу администрации Немышлянского района Татьяну Топчий.

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"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий 20 мая.



До этого тот же бюст облили краской 19 мая. Фотографию на своей странице в FB опубликовала организация "Фрайкор".



В полиции отметили, что возле бюста была найдена стеклянная банка с остатками краски. Правоохранители разыскивают причастных.

Напомним, в Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит.

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