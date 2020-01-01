Один погибший и пятеро ранено: Мина боевиков уничтожила грузовик ВСУ

Сепаратисты били из 120 мм миномета.

Террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений ООС из запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевики открыли огонь из 120 мм миномета, в результате чего был уничтожен грузовик ВСУ. Пострадали украинские военные. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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“Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, они получают надлежащую медицинскую помощь“, - говорится в сообщении.

Для подавления огня противника бойцы Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери оккупантов уточняются.

Скриншот facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее на Донбассе погиб командир батальона Луганск-1. Трагедия произошла в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Еще трое бойцов получили ранения.

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