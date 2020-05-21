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Нацсовет проверит NewsOne

Комментариев: 14
В эфире телеканала приглашенный гость выразил спорное мнение о роли евреев во Второй мировой войне.
Политолог Вадим Карасев, допустивший спорное высказывание
Политолог Вадим Карасев, допустивший спорное высказывание
facebook.com/newsone.ua/

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку спутникового телеканала NewsOne из-за высказываний, прозвучавших в его эфире на День памяти и примирения 8 мая. Такое решение было принято на заседании Нацсовета в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что претензии у Нацсовета возникли к передаче “Противостояние“, которая вышла в прямой эфир 8 мая, а затем ее повтор транслировался 9 и 10 мая.

В передаче были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестой части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании“, части первой статьи 28 Закона Украины “Об информации“, - говорится в сообщении.

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В Нацсовете сообщили, что приглашенный гость Вадим Карасев заявил о том, что значительное количество евреев служило в войсках нацистского Третьего Рейха. Такие высказывания, по мнению Нацсовета, имеют признаки отрицания и искажения Холокоста.

Во время внеплановой выездной проверки Нацсовет проверит соблюдение лицензиатом законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Полная запись программы “Противостояние“ от 8 мая, которая вызвала интерес Нацсовета:

Следует отметить, что позднее сам Вадим Карасев извинился за свои слова:

Напомним, ранее стало известно, что Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку канала 1+1. Поводом для проверки стал показ в эфире программы ТСН карты Украины без Крыма.

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Теги: NewsOne, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Нацрада, евреи, нацисты, ВМВ, Холокост
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Комментариев (14)
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MykRom    21.05.2020, 16:01
Оценка:  -2
MykRom
"были евреи" - так они и сейчас есть. Оговорился. Извинился. Но евреи всё равно есть, и они недовольны.
WTF2wtf    21.05.2020, 16:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
Карасев этот давным давно "испортился", с 2014-го точно ... сейчас лепит постоянно ахинею какую-то, защищает россиян, потом типа оправдывается.
Zukoxress    21.05.2020, 15:47
Оценка:  -22
Zukoxress
А отсосать случайно этот Нациксовет не желает у Карася?
WTF2wtf    21.05.2020, 15:51
Оценка:  -3
WTF2wtf
Сранные у тебя увлечения ...
Только нах нам о твоих личных проблемах тут читать???
ОлегП    21.05.2020, 15:42
Оценка:  -1
ОлегП
21 генерал немецкого Вермахта были евреями. Один из высших руководителей нацисткой Германии был евреем - адмирал Канарис. А вот еврейских дивизий СС не было. Тут политолог оказался брехуном, ага.
WTF2wtf    21.05.2020, 15:52
Оценка:  -2
WTF2wtf
подскажите, а Путин (он же Хyйло) - еврей?
ВосставшийИзБана    21.05.2020, 15:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
ВВХ - то ли мордвин, то ли меря. А вот ты проявляешь странную любовь к богоизбранным. Может ты еще и за артикля голосовал?
WTF2wtf    21.05.2020, 16:00
Оценка:  -2
WTF2wtf
Никогда не страдал упоротым национализмом ... и не приписывайте мне свои фантазии
WTF2wtf    21.05.2020, 16:00
Оценка:  -1
WTF2wtf
А за Зелю я голосовал и никогда этого не скрывал тут
WTF2wtf    21.05.2020, 16:01
Оценка:  -1
WTF2wtf
и за Пороха голосовал в 2014, и за Зелю в 2019
ОлегП    21.05.2020, 16:03
Оценка:  0
ОлегП
Нет, Путин как и Зеля, они не евреи, они обычная Жи2.
ВосставшийИзБана    21.05.2020, 14:48
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Наказывают за правду. В рядах вермахта сражались 150 тысяч евреев. Это факт. В верхушке нацистского Рейха были евреи. Это тоже факт. И при чем тут отрицание холокоста? В Германии бабку, свидетельницу тех событий, 6 раз судили за отрицание холокоста. Вот вам и история.
colavova    21.05.2020, 15:07
Оценка:  +4
colavova
бабка служила в СС?
ВосставшийИзБана    21.05.2020, 15:16
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
По возрасту она подходила только в Гитлерюгенд. И что, обязательно служить в СС, чтобы быть очевидцем тех событий?
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