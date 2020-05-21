Нацсовет проверит NewsOne

В эфире телеканала приглашенный гость выразил спорное мнение о роли евреев во Второй мировой войне.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку спутникового телеканала NewsOne из-за высказываний, прозвучавших в его эфире на День памяти и примирения 8 мая. Такое решение было принято на заседании Нацсовета в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Читай также: NewsOne оштрафован за “восставший Донбасс“

Отмечается, что претензии у Нацсовета возникли к передаче “Противостояние“, которая вышла в прямой эфир 8 мая, а затем ее повтор транслировался 9 и 10 мая.

В передаче были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований абзацев четвертого и шестой части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании“, части первой статьи 28 Закона Украины “Об информации“, - говорится в сообщении.

Читай также: Нацрада оштрафовала телеканал НАШ из-за интервью с Азаровым

В Нацсовете сообщили, что приглашенный гость Вадим Карасев заявил о том, что значительное количество евреев служило в войсках нацистского Третьего Рейха. Такие высказывания, по мнению Нацсовета, имеют признаки отрицания и искажения Холокоста.

Во время внеплановой выездной проверки Нацсовет проверит соблюдение лицензиатом законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Полная запись программы “Противостояние“ от 8 мая, которая вызвала интерес Нацсовета:

Следует отметить, что позднее сам Вадим Карасев извинился за свои слова:

Напомним, ранее стало известно, что Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку канала 1+1. Поводом для проверки стал показ в эфире программы ТСН карты Украины без Крыма.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.