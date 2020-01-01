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У Львова нет оснований для смягчения карантина - горсовет

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Ситуация в городе не отвечает тем критериям, которые заявлены Кабмином для смягчения ограничений.
Ситуация с коронавирусом во Львове - сложная
Ситуация с коронавирусом во Львове - сложная
city-adm.lviv.ua

Несмотря на принятое правительством решение о смягчения карантина, у Львова не много оснований для такого ослабления. Об этом заявил главный медик города Владимир Зуб, сообщает пресс-служба львовского горсовета.

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“Если говорить объективно, то по тем критериям, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных смягчений. Но и усиливать карантин не будем. Мы наблюдаем за ситуацией: сейчас имеем стабильный результат, взрыва заболевания нет“, - отметил он.

Комментируя решение правительства разрешить работу детских садов, главный медик Львова назвал такой шаг рискованным.

Мы всегда чувствовали в период заболеваемости гриппом или ОРЗ, когда родителям нужно идти на работу, и они ведут заболевшего ребенка в садик, а уже через несколько дней пол группы болеет. Сейчас такого ни в коем случае нельзя допустить! Здесь должна быть жесткая позиция: если у ребенка есть признаки заболевания - категорически не вести в заведение дошкольного образования! - подчеркнул Зуб.

Напомним, вчера Кабмин принял решение об очередном смягчении карантинных ограничений. Среди прочего будет разрешена работа детских садиков.

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Теги: коронавирус, карантин, Львов, детский сад
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