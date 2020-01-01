В МОН рассказали, как студенты будут сдавать сессию во время карантина

Ситуация будет меняться в каждом регионе.

Экзаменационные сессии в ВУЗах будут проходить дистанционно.

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Об этом сегодня, 21 мая, заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире “Сниданку с 1+1.

Чиновница отметила, что такое решение будет касаться тех областей, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Экзамены в ВУЗах будут проходить в зависимости от ситуации в регионе, в котором он расположен.

Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решения, и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ослабление карантинных мер, - сказала Мандзий.

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По словам главы МОН, в высших учебных заведениях сдачу экзаменов и защиту диссертаций можно организовывать, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек. При этом администрация должна обеспечить соблюдение дистанции между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Напомним, с начала нового учебного года школьники будут учиться по технологиям дистанционного обучения. Кроме того, материал, который пришелся на период карантина, дети будут усваивать за индивидуальным подходом.

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