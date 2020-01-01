В Одессе "заминировали" больницы, гипермаркеты, вокзалы, аэропорт и порт

На данный момент полиция прочесывает объекты в поисках минных устройств.

Неизвестные лица 21 мая около 14:00 сообщили в полицию о том, что в Одессе заминированы часть объектов городской инфраструктуры. На данный момент полиция проверяет анонимное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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“Одесские правоохранители проверяют информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в 14 часов в полицию поступило анонимное сообщение, - лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт“, - говорят в полиции.

Напомним, ранее “Минер“ из России угрожал устроить взрыв в Киевской области. Задержанный признался полицейским, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года.

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