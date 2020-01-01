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В Харькове зафиксировали случай малярии, - ЦОЗ

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Заболевший парень приехал в Украину 3 сентября прошлого года.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

У 22-летнего студента в Харькове обнаружили малярию P.vivax и P.оvale. Лабораторное исследование показало, что инфекция завезена из другой страны. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья. 

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"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. 22-летний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С", - сообщили в ЦОЗ.

Отмечается, что пациент только спустя шесть дней обратился за помощью к врачу-терапевту.

Лабораторное исследование показало, что у заболевшего в организме есть возбудители малярии P.vivax и P.оvale. Такой тип возбудителей может выживать в человеческом организме до 3 лет, не проявляя при этом никаких симптомов. 

16 мая парню поставили диагноз малярия и госпитализировали. У него дома было проведено эпидемиологическое обследование.

 

Напомним, в Киеве 65 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Теги: малярия, Харьков, ЦОЗ
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