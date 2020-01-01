В Харькове зафиксировали случай малярии, - ЦОЗ

Заболевший парень приехал в Украину 3 сентября прошлого года.

У 22-летнего студента в Харькове обнаружили малярию P.vivax и P.оvale. Лабораторное исследование показало, что инфекция завезена из другой страны. Об этом сообщается на Facebook-странице Центра общественного здоровья.

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"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. 22-летний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С", - сообщили в ЦОЗ.



Отмечается, что пациент только спустя шесть дней обратился за помощью к врачу-терапевту.



Лабораторное исследование показало, что у заболевшего в организме есть возбудители малярии P.vivax и P.оvale. Такой тип возбудителей может выживать в человеческом организме до 3 лет, не проявляя при этом никаких симптомов.



16 мая парню поставили диагноз малярия и госпитализировали. У него дома было проведено эпидемиологическое обследование.





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