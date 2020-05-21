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Супрун заявила, что на нее готовится информационная атака

Комментариев: 4
Она попросила СМИ поделиться информацией о людях, которые являются организаторами или непосредственными исполнителями данного заказа.
Бывшая и.о. МОЗ Ульяна Супрун
Бывшая и.о. МОЗ Ульяна Супрун
facebook.com/Ульяна Супрун

Бывшая и.о. Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что на нее готовится информатака со стороны неизвестных людей. Она обратилась ко всем медиа с просьбой выяснить, кто готовит данную информационную кампанию. Об этом она написала у себя в Facebook

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“Вчера мне в очередной раз сообщили о том, что на меня готовится информационная атака. Конечно, это не первый раз. Неоднократно даже перед интервью журналисты мне говорили, что к ним обращались с предложением писать ложь обо мне за деньги, но сказать кто или сколько - всегда отказывались“, - написала Супрун.

Экс-глава Минздрава отметила, что гарантирует анонимность и попросила присылать информацию на ее электронную почту.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Ульяна Супрун

Напомним, ранее Супрун рассказала, как утилизировать маски и перчатки. Не рекомендуется выбрасывать маски и перчатки. 

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Теги: Супрун, СМИ, Информационная атака
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Комментариев (4)
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МаксимУм    21.05.2020, 17:11
Оценка:  +3
МаксимУм
Прозвище в народе - доктор смерть... Какие ещё нужны атаки, если все её называют именно так?
Септемберг    21.05.2020, 17:10
Оценка:  +2
Септемберг
Пора тебе гоу хоум,на Вашингтонщину.
thebestdraw    21.05.2020, 16:47
Оценка:  +5
thebestdraw
когда эту бабулю выгонят из страны?
ВосставшийИзБана    21.05.2020, 16:17
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тетка пиарится.
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