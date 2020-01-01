Укрзализныця готовится к запуску поездов: когда и по каким правила

УЗ готова пускать поезда в Украине.

Укрзализныця готова вернуться к нормальному режиму работы уже с 1 июня. В первую очередь будут запущены поезда, следующие на дальние расстояния.

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Об этом сообщили на правительственном портале, ссылаясь на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Министр отметил, что карантин дал время, чтобы подготовится к приему пассажиров.

Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров, - сказал Криклий.

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Отмечается, что на данный момент станция "Киев-Пассажирский" оснащена новой системой видеонаблюдения. Там разместили 22 камеры с системой распознавания лиц. Вполне возможно, что такие системы в будущем появятся и на пригородных вокзалах.

По словам Криклия, изменения ждут и Вокзальную площадь, и здание вокзала. В частности, там уже демонтировали 35 МАФов, срок аренды которых истек. Запланирована реконструкция торговой площади.

Ремонт пригородного вокзала завершен: его соединили навесами с платформами, установили новые скамейки и урны, заменили освещение, обновили фасад и вестибюль.

Между тем, в УЗ заявили, что долг перед ними в 500 млн грн за льготные перевозки ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объеме. Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали Киев, Львовская и Харьковская области.

Напомним, Криклия вызывают в Раду из-за подозрительного аукциона на еду в "Интерсити".

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