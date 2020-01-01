Названа еще одна область, где не планируется смягчение карантина

К смягчению карантина 22 мая готовы не все области.

В Ровненской области не произойдет смягчения карантина, так как в регионе фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своей странице в FB сообщил руководитель Ровненской ОГА Виталий Коваль.

Читай также: Половина областей не готова к смягчению карантина, - Минздрав

"Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За минувшие сутки в Ровненской области зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - сообщил Коваль.



Глава ОГА подтвердил, что вспышку COVID-19 зарегистрировали в Здолбуновском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. Там коронавирусом заболели 6 работников и 6 жителей интерната. 8 человек попали в больницу.

Читай также: Три министра летят на Буковину, где больше всего случаев Covid-19

"Интернат закрыт для посетителей. Контактные лица обследуются. Для локализации вспышки проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия", - написал Коваль.



Чиновник уточнил, при каких критериях комиссия может изменить свое решение о карантинных ограничениях в области.



"Подчеркиваю, в связи с продолжением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - подчеркнул он.

Напомним, в Черновицкой области также не произойдет смягчения карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.