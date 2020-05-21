Оккупанты заставили всех жителей ОРДО получить паспорта "республики"

Жителей с украинскими паспортами заставили обменять их на паспорта "ДНР".

Главарь “республики“ДНР“ Денис Пушилин 19 мая подписал “указ“Об особенностях идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики“. Данный “документ“ фактически принудил граждан Украины, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории “ДНР“, оформлять “паспорта“ псевдореспублик. Об этом сообщает “УНИАН“.

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Как сообщается, идентификация жителей будет проводиться путем выдачи некой “адресной справки“, которая действительна в течение 6 месяцев. Она и ранее оформлялась для лиц, которые получили паспорт Украины после 7 апреля 2014 года. Она предназначалась для его “легализации“ граждан Украины на оккупированных территориях.

“Легализовавшись“ таким образом, человек получает право на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат или на возможность обучаться в учебных заведениях на подконтрольных “ДНР“ территориях.

Также с 31 июля 2020 года данная справка будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на “паспорт ДНР“ либо о невозможности его получения. То есть, к моменту истечения срока действия “справки“ человек, зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в “ДНР“, обязан уже иметь “паспорт республики“.

Напомним, ранее Боевики “ДНР“ и “ЛНР“ заявили о боевой готовности. Сепаратисты утверждают, что украинская армия якобы 250 раз нарушила режим тишины.

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