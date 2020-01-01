Подозреваемый в убийстве своего друга экс-министр Кожара вышел на свободу

Кожара внес залог и вышел на свободу.

Подозреваемый в убийстве экс-главы правления ТК "Интер", известного бизнесмена Сергея Старицкого Леонид Кожара внес залог и вышел на свободу.

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Об этом сообщила дочь убитого Сергея Старицкого, Екатерина на своей странице в Facebook, сегодня, 21 мая.

Кожара внес залог и вышел на свободу, - написала девушка.

Детальной информации Екатерина Старицкая не предоставила.

К слову, 18 мая Старицкая отметила, что Кожаре уменьшили размер залога с 14 млн гривен до 2,1 миллиона гривен.

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Напомним, 10 апреля сотрудники Киевской прокуратуры предъявили подозрение жене экс-главы МИД Украины Леонида Кожары по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, в котором подозревают ее супруга.

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