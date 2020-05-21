Карантин обошелся Украине в 53,5 млрд долларов – экс-министр Милованов

В Киевской школе экономики подсчитали экономические последствия карантина в Украине.

Введенный в Украине карантин из-за распространения коронавируса стоил Украине 53,5 миллиарда долларов. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы 54 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов, во время онлайн-презентации результатов соответствующего исследования.

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“Снятие карантина, в “черном“ сценарии (с максимальной смертностью от коронавируса - ред.) стоило бы Украине 54 миллиарда долларов или треть нашего ВВП. С другой стороны мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно 53,5 миллиарда долларов“, - рассказал Милованов.

Как показывают расчеты аналитиков Киевской школы экономики, экономические последствия для Украины от сохранения карантина примерно такие же, как и от его отмены. Разница только в количестве сохраненных жизней, что важно с этической точки зрения.

Напомним, вчера Кабмин принял решение об очередном смягчении карантинных ограничений. Среди прочего будет разрешена работа общественного транспорта, детских садиков и др.

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