Замглавы Офиса Президента тянет в Укравтодор одиозного губернатора Туринка

Бывший глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, при котором область оказалась третьей с конца по рейтингу, теперь может стать заместителем главы Укравтодора. Его назначение лоббирует заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов. Об этом пишут Буквы , подчеркивая, что “окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета“.

Туринок владеет 50% доли в фирме “Интертрейд“, производящей бетон, 33% - в фирме “Вест-Пром“, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами, древесиной и санитарно-техническим оборудованием, а также третью акций фирмы “Волыньферрометалл“.

За последние 9 месяцев, сколько Туринок работал главой ОГА, госпредприятие “Местные дороги Запорожской области“ провело тендеров на освоение более чем 1 млрд гривен – в основном на дорожных ремонтных работах.

При этом, как отмечается, был составлен список различных фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать все расходные материалы.

Как пишет издание “ Евромедиа 24 ” в материале “Большая стройка” в Запорожье… только через откаты”, “схема получилась “почти легальная” – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у “правильных” фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих “правильных” фирм на 30-40% выше рыночных“.

В феврале около 10 депутатов “Слуги народа” заявили о необходимости замены главы Запорожской ОГА, так как он якобы находится под влиянием бывшего главы области, “коррупционера и рейдера“ Константина Брыля.

На днях вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Запорожская область под руководством Туринка оказалась третьей с конца с точки зрения эффективности главы ОГА.