Замглавы Офиса Президента тянет в Укравтодор одиозного губернатора Туринка
Бывший глава Запорожской ОГА Виталий Туринок, при котором область оказалась третьей с конца по рейтингу, теперь может стать заместителем главы Укравтодора. Его назначение лоббирует заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов. Об этом пишут Буквы, подчеркивая, что “окружение президента воюет за самый лакомый кусок бюджета“.
Туринок владеет 50% доли в фирме “Интертрейд“, производящей бетон, 33% - в фирме “Вест-Пром“, занимающейся оптовой торговлей стройматериалами, древесиной и санитарно-техническим оборудованием, а также третью акций фирмы “Волыньферрометалл“.
За последние 9 месяцев, сколько Туринок работал главой ОГА, госпредприятие “Местные дороги Запорожской области“ провело тендеров на освоение более чем 1 млрд гривен – в основном на дорожных ремонтных работах.
При этом, как отмечается, был составлен список различных фирм, у которых подрядчики госзаказов должны закупать все расходные материалы.
Как пишет издание “Евромедиа 24” в материале “Большая стройка” в Запорожье… только через откаты”, “схема получилась “почти легальная” – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у “правильных” фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих “правильных” фирм на 30-40% выше рыночных“.
В феврале около 10 депутатов “Слуги народа” заявили о необходимости замены главы Запорожской ОГА, так как он якобы находится под влиянием бывшего главы области, “коррупционера и рейдера“ Константина Брыля.
На днях вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Запорожская область под руководством Туринка оказалась третьей с конца с точки зрения эффективности главы ОГА.
Напомним, 20 мая Кабинет министров назначил руководителем Запорожской ОГА Виталия Боговина.