Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликованы фото с места обстрела грузовика ВСУ на Луганщине

Комментариев: 2
Один украинский военный погиб в результате обстрела боевиков.
Уничтоженный грузовик ВСУ
Уничтоженный грузовик ВСУ
Андрей Цаплиенко/Telegram

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал на своем Telegram-канале фотографии с места обстрела грузовика Вооруженных сил Украины в Луганской области. В результате обстрела террористов один украинский военнослужащий погиб, еще пятеро получили ранения. 

Читай также: Оккупанты заставили всех жителей ОРДО получить паспорта "республики"

По словам Цаплиенко, рассматривалась версия о подрыве на противотанковой мине, однако рядом с авто были найдены осколки от 120-мм мины, что свидетельствует об обстреле. 

"В этой покареженной машине сегодня на Луганщине погиб наш воин. Еще пятеро ранены. Мощный взрыв произошел в четыре утра. По одной из версий, террористы установили на пути машины противотанковую ТМ-62м. Впрочем, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины", - написал журналист.

Читай также: Новости Донбасса 21 мая: Ранены двое украинских военных

Цаплиенко отметил, что неподалеку от места взрыва грузового автомобиля, 20 мая погиб, подорвавшись на мине, комбат батальона "Луганск-1". 

"И вчера же главарь "ЛНР" Пасечник объявил свой ультиматум Украине. Разумеется, на полномасштабное наступление у оккупантов сейчас нет сил. Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп", - добавил он.

Андрей Цаплиенко/Telegram

Напомним, в Луганской области мина боевиков уничтожила грузовик ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, Луганщина, ВСУ, грузовик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Zukoxress    21.05.2020, 17:15
Оценка:  -23
Zukoxress
На войне как на войне.Сначала они убивали,теперь пришёл черёд их самих убивать.
Тиеру    21.05.2020, 17:29
Оценка:  0
Тиеру
иди на хрен кацап епанный - все убийуцы только с рашки приперлись
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь