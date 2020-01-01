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Погода в Украине на 22 мая: Солнце, в некоторых областях небольшие дожди

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Ночью ожидается значительное похолодание.
В Украине в основном солнечно
В Украине в основном солнечно
pixabay.com

Погода в пятницу, 22 мая, в Украине будет в основном солнечной. Дожди ожидаются на севере, местами в центральных и восточных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +10 до +13 градусов тепла, ночью от +3 до +6;

На севере Украины температура днем +11… +13, ночью +4… +6;

В центральных областях температура днем +10… +14, ночью от +3 до +7;

На востоке страны днем от +10 до +15, ночью от +3 до +6;

На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +7 до +9;

В Крыму днем +15… +17, ночью +7… +9;                                               

В Киеве днем +10… +12, ночью +5… +7.      

Погода в Украине 22 мая
Погода в Украине 22 мая
meteo.gov.ua
               

По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 22 мая, в Каневе будет прохладно, порывистый северный ветер, +10… +12 градусов, локальный небольшой дождь. В Украине в пятницу ночью +2… +8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем ​​+10… +15 градусов. Словом, холодяка.

Ветер с севера, некомфортный, порывистый. Дожди наиболее вероятны у северо-восточной части Украины. На юге и Закарпатье - солнце. На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями. Оденьтесь завтра теплее, еще и ветрено, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Май, Солнце, Дожди
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