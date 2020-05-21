Украина показала ОБСЕ копии паспортов РФ Пушилина и других террористов

Представители террористических организаций "Л/ДНР" в ТГК в Минске имеют российские паспорта.

Представитель Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ продемонстрировал копии паспортов Российской Федерации так называемого "главы ДНР" Дениса Пушилина и других представителей ОРДЛО, которые участвуют в переговорах Трехсторонней контактной группе в Минске.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на постпреда Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.



"Во время сегодняшнего заседания Постоянного совета в онлайн-режиме мы акцентировали внимание присутствующих иностранных делегаций на попытках России на переговорах в Минске не только снять с себя ответственность как с участника конфликта на востоке Украины, но и навязать участие в заседаниях ТКГ тех людей, которые не представляют население временно оккупированных территорий Донбасса и вообще являются гражданами РФ", - отметил посол.

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В ходе заседания дипломат показал копии внутренних и заграничных российских паспортов, принадлежащих так называемым "министрам иностранных дел" "ЛНР" и "ДНР" Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой. Обе кандидатуры лоббируются представителями РФ, как участники переговоров от имени ОРДЛО.



Цимбалюк также продемонстрировал российский паспорт главы террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина.



"В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что эти представители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых пригласила российская сторона для участия в ТКГ, не представляют местных жителей. Последние могут быть представлены только местными органами власти, избранными на законных местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Россия же пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников", - рассказал Цимбалюк.





Напомним, оккупанты заставили всех жителей ОРДО получить паспорта "республики".

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