Три министра и Яценюк разбираются в ситуации с COVID-19 на Буковине

Неожиданно в компании трех министров появился Арсений Яценюк.

Министры разбираются с ситуацией на Буковине скрин

Трое министры украинского правительства вместе с экс-премьером Арсением Яценюком прибыли в Черновцы, где собираются выяснить, почему карантинные ограничения не позволяют региону победить Covid-19.

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Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, опубликовав видео из места событий.

Известно, что в Черновицкую область правительство откомандировало министров Максима Степанова, Арсена Авакова, Олега Немчинова. Неожиданно, в компании министров оказался бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Сам политик объяснил свое присутствие тем, что Черновицкая область является родной для него.

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По информации канала, министры осмотрели областную клиническую больницу, первую городскую больницу Черновцов, а также присутствовали при вступлении на дежурство санитарного вертолета МЧС, который сможет в случае необходимости транспортировать 4-6 инфекционных больных на расстояние до 1200 км.

Напомним, Черновицкую область называют “украинским Уханем”. Именно там был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Сегодня регион занимает лидирующие позиции по количеству больных коронавирусом - 2842 случая.

Напомним, три министра полетели на Буковину, где больше всего случаев Covid-19. Министры лично оценят эпидемиологическую ситуацию в Черновицкой области.

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