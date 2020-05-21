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Три министра и Яценюк разбираются в ситуации с COVID-19 на Буковине

Комментариев: 2
Неожиданно в компании трех министров появился Арсений Яценюк.
Министры разбираются с ситуацией на Буковине
Министры разбираются с ситуацией на Буковине
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Трое министры украинского правительства вместе с экс-премьером Арсением Яценюком прибыли в Черновцы, где собираются выяснить, почему карантинные ограничения не позволяют региону победить Covid-19.

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Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, опубликовав видео из места событий.

Известно, что в Черновицкую область правительство откомандировало министров Максима Степанова, Арсена Авакова, Олега Немчинова. Неожиданно, в компании министров оказался бывший премьер-министр Арсений Яценюк. 

Сам политик объяснил свое присутствие тем, что Черновицкая область является родной для него.

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По информации канала, министры осмотрели областную клиническую больницу, первую городскую больницу Черновцов, а также присутствовали при вступлении на дежурство санитарного вертолета МЧС, который сможет в случае необходимости транспортировать 4-6 инфекционных больных на расстояние до 1200 км.

Напомним, Черновицкую область называют “украинским Уханем”. Именно там был зафиксирован первый случай коронавируса в Украине. Сегодня регион занимает лидирующие позиции по количеству больных коронавирусом - 2842 случая.

Напомним, три министра полетели на Буковину, где больше всего случаев Covid-19. Министры лично оценят эпидемиологическую ситуацию в Черновицкой области.

 

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Теги: Коронавирус, Буковина, Яценюк, министры
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Комментариев (2)
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Zukoxress    21.05.2020, 18:28
Оценка:  -22
Zukoxress
У Сени Кроля фантомные боли.Явно снова хочет ворваться во власть,чтбы снова воровать и дерибанить,заливая лохам в уши сказки про"еврорай".Но его время прошло.Он-политический труп.
ТТ69    21.05.2020, 18:06
Оценка:  -1
ТТ69
кролик мало спи......
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